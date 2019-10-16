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Espreso.tvМир"Мы следим за вами": Россия рассылает угрозы солдатам Британии, - The Telegraph

"Мы следим за вами": Россия рассылает угрозы солдатам Британии, - The Telegraph


фото: delfi
Солдаты Великобритании, базирующиеся в Эстонии, получают SMS и сообщения в Facebook с текстом: "Мы за вами следим"

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

Чиновники убеждены, что это часть кибервойны Москвы. Ее цель выбить британских военных и их союзников из колеи и запугать их. Около тысячи военных из Великобритании сейчас развернуты в Эстонии в рамках операции НАТО по сдерживанию агрессии России в Восточной Европе. Впервые британские солдаты прибыли на эстонскую территорию в 2017 году. С тех пор многие из них начали получать подозрительные сообщения в Facebook и Twitter, а также текстовые сообщения на личные телефоны.

"Некоторые из нас получали странные SMS и сообщения в Facebook и тому подобное. Они всегда написаны на английском языке. Иногда там сказано что-то в духе:" Мы следим за вами ". Это немного тревожит, потому что они точно хорошо знают, кто мы такие. Но нам приказали ждать и игнорировать такие вещи. Я бы не сказал, что российский план работает ", - сказал The Telegraph один из британских солдат.

Издание напоминает, что сообщение в Twitter и Facebook рассылают так называемые "боты" - анонимные учетные записи, связанные с Россией, которые регулярно рассылают пропаганду Кремля. Чиновники НАТО также говорят о том, что Москва может использовать портативную антенну для того, чтобы сломать смартфоны солдат и похитить из них полезные данные или контакты.

Командиры США ранее жаловались, что их «отслеживали» за передвижением смартфона пока они были в Эстонии. А военные пилоты Нидерландов говорят, что их жены получали неприятные звонки от российских троллей. Женщины отвечали на звонки мужчин с российским акцентом, которые задавали вопросы вроде "А ты знаешь, что твой партнер там делает?" или "Может лучше бы он уехал оттуда?».

Солдатам Великобритании в Эстонии пока запрещено использовать личные смартфоны. Однако, источник сообщил изданию, что были приняты определенные "меры безопасности", чтобы защитить военных от российского вмешательства. О запугивании британских солдат стало известно после того, как председатель комитета начальников штаба Великобритании сказал, что страна «ежедневно на войне» с Россией, поскольку последняя постоянно устраивает кибератаки. Генерал сэр Ник Картер добавил, что граница между войной и миром в современном мире "больше не существует".

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