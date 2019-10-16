"Какой-то змей бл*", - Кернес о депутате, который воздержался при голосовании
16 октября, 2019, 16:16
Мэр Харькова Геннадий Кернес прокомментировал голосование по переименование станции метро "Московский проспект" в "Турбоатом"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По результатам голосования, один из депутатов воздержался.
Кернес спросил одного из них, но тот ответил, что он голосовал за решение о переименовании.
"Какой-то змей, бл*. Ну, хорошо", - резюмировал мэр Харькова.
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