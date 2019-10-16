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Espreso.tvОбщество"Какой-то змей бл*", - Кернес о депутате, который воздержался при голосовании

"Какой-то змей бл*", - Кернес о депутате, который воздержался при голосовании

Мэр Харькова Геннадий Кернес прокомментировал голосование по переименование станции метро "Московский проспект" в "Турбоатом"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По результатам голосования, один из депутатов воздержался.

Кернес спросил одного из них, но тот ответил, что он голосовал за решение о переименовании.

"Какой-то змей, бл*. Ну, хорошо", - резюмировал мэр Харькова.

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