"Кабмин саботирует "языковой "закон": Княжицкий требует заложить в бюджет средства на внедрение украинского языка

16 октября, 2019, 14:35

Народный депутат Украины Николай Княжицкий обвинил правительство в саботаже выполнения закона о функционировании украинского языка как государственного и призвал предусмотреть в государственном бюджете на следующий год средства на выполнение этого закона

Об этом народный депутат Украины Николай Княжицкий заявил во время выступления в Верховной Раде, передает Еспресо.TV .

"Согласно закону о функционировании украинского языка как государственного, который мы приняли в прошлом созыве, сегодня последний день, когда Кабмин должен был сформировать состав Нацкомиссии по стандартам государственного языка - такой состав был сформирован еще 21 августа, назначить уполномоченного по защите государственного языка - и это не было сделано, обеспечить в пределах компетенции создание условий для функционирования Нацкомиссии по стандартам государственного языка и уполномоченного по защите государственного языка. По сути - или предложить изменения в закон о бюджете на этот год, или сделать перераспределение средств в рамках действующего бюджета. К сожалению, Кабмин фактически саботирует внедрение закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - сказал Николай Княжицкий.

Народный депутат призвал правительство и парламентские фракции обеспечить исполнение закона.

"Мы обращаемся к Кабмину с просьбой выполнять закон. Сегодня в 15:00 будет заседать бюджетный комитет. В проекте бюджета, который был подан, не было ни строчки об обеспечении функционирования этого закона. Не только о назначении его обеспечения, работы института уполномоченного, соответствующей комиссии , соответствующих центров по изучению украинского языка во всех регионах Украины, реализации программ по защите украинского языка, как это было предусмотрено в законе. это как раз и есть те "пряники", которых так много обещал президент Зеленский, когда говорил о необходимость внедрения украинского языка. Но ни "пряников" и ничего другого даже в проекте бюджета на следующий год нет. Я обращаюсь к правительству от нашей фракции "Европейская солидарность", ко всем остальным фракциям парламента с настоятельной просьбой сделать все, чтобы закон об обеспечении функционирования украинского языка выполнялся. Я также прошу членов бюджетного комитета сделать все, чтобы правки народных депутатов, которые обеспечивают выполнение закона о функционировании украинского языка, в бюджете на следующий год были учтены", - сказал Николай Княжицкий.