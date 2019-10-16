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Espreso.tvОбщество"Чтобы не кошмарили и не выкручивали руки": правительство создало комиссию для защиты бизнеса

"Чтобы не кошмарили и не выкручивали руки": правительство создало комиссию для защиты бизнеса


фото: kmu.gov.ua
Кабинет министров Украины создал комиссию по защите бизнеса

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV

"Мы создали комиссию по защите бизнеса при Кабмине. К нам часто обращаются представители разного бизнеса с заявлениями, что их кто-то кошмарит, продолжает требовать взятки, выкручивать руки. Нам нужно время еще, чтобы заменить негодяев и коррупционеров на государственных постах. И инспекторы, и другие чиновники, которые требуют взятки, недолго останутся на своих должностях", - заверил Гончарук.

Министр просит сообщать о таких случаях.

"Обращайтесь к нам, рассказывайте об этих случаях, мы в соцсетях, обращайтесь официально. Многие из наших министров являются открытыми и доступными в смысле коммуникации с ними. Мы нормально работаем с правоохранительными органами и о таких случаях стараемся им сообщить. Надеюсь, скоро увидите последствия сотрудничества", - заявил он.

Гончарук пояснил, что комиссия будет работать с такими сообщениями, "чтобы каждое обращение доводили до ума".

 

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