"Центрэнерго" выходит на приватизацию, - глава Фонда госимущества
16 октября, 2019, 17:31
Суд не удовлетворил жалобы кредиторов ПАО "Центрэнерго" на решение Хозяйственного суда о закрытии дела о банкротстве, это позволит его приватизировать
Об этом написал глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко в сети Facebook.
"Сегодняшним решением Северного апелляционного хозяйственного суда поставлена точка в деле о банкротстве ПАО" Центрэнерго ". Суд отказал в удовлетворении жалоб кредиторов« Центрэнерго »на решение Хозяйственного суда города Киева о закрытии дела о банкротстве этого акционерного общества, принятой по ходатайству Фонда государственного имущества," - написал Сенниченко.
Решение суда вступает в силу с момента объявления.
"Поэтому дело о банкротстве закрыто, предприятие выходит на приватизацию, целью Фонда - прозрачная, честная, даже образцовая приватизация" Центрэнерго "", - написал Сенниченко.
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