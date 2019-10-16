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Espreso.tvОбщество"Центрэнерго" выходит на приватизацию, - глава Фонда госимущества

"Центрэнерго" выходит на приватизацию, - глава Фонда госимущества


фото: companion.ua
Суд не удовлетворил жалобы кредиторов ПАО "Центрэнерго" на решение Хозяйственного суда о закрытии дела о банкротстве, это позволит его приватизировать

Об этом написал глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко в сети Facebook.

"Сегодняшним решением Северного апелляционного хозяйственного суда поставлена точка в деле о банкротстве ПАО" Центрэнерго ". Суд отказал в удовлетворении жалоб кредиторов« Центрэнерго »на решение Хозяйственного суда города Киева о закрытии дела о банкротстве этого акционерного общества, принятой по ходатайству Фонда государственного имущества," - написал Сенниченко.

Решение суда вступает в силу с момента объявления.

"Поэтому дело о банкротстве закрыто, предприятие выходит на приватизацию, целью Фонда - прозрачная, честная, даже образцовая приватизация" Центрэнерго "", - написал Сенниченко.

 

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