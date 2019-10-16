Путин поднес Зеленскому пряник - обмен, и нанес удар кнутом - Бессмертный о "формуле Штайнмайера"
Об этом он сказал в эфире Еспресо.TV .
"Когда в Павлополе случилась беда, погибли 4 морпеха. Когда Зеленский попал в ситуацию, с которой он не справился, эмоционально, внутренне", - сказал Бессмертный.
Он говорит, что эта ситуация с морпехами и звонок к Путину сломали Зеленского.
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"Этот звонок в Москву сокрушил его. Ему Путин поднес пряник, и сразу же нанес удар кнутом, пряник - обмен, а за это получил "формулу Штайнмайера". Это политический трек, это как поставить телегу впереди лошадей. И теперь ситуация такова: хочется делать добро, но телега стоит и твои кони стоят и они не сдвинут с места телегу", - резюмировал дипломат.
- Бывший представитель Украины в ТКГ в Минске Роман Бессмертный заявил, что письмо, которое согласовывало "формулу Штайнмайера", было подписано непосредственно в рабочем кабинете президента Украины Владимира Зеленского.
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