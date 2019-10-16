Путин поднес Зеленскому пряник - обмен, и нанес удар кнутом - Бессмертный о "формуле Штайнмайера"

16 октября, 2019, 17:56

Об этом он сказал в эфире Еспресо.TV .

"Когда в Павлополе случилась беда, погибли 4 морпеха. Когда Зеленский попал в ситуацию, с которой он не справился, эмоционально, внутренне", - сказал Бессмертный.

Он говорит, что эта ситуация с морпехами и звонок к Путину сломали Зеленского.

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"Этот звонок в Москву сокрушил его. Ему Путин поднес пряник, и сразу же нанес удар кнутом, пряник - обмен, а за это получил "формулу Штайнмайера". Это политический трек, это как поставить телегу впереди лошадей. И теперь ситуация такова: хочется делать добро, но телега стоит и твои кони стоят и они не сдвинут с места телегу", - резюмировал дипломат.