 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПутин поднес Зеленскому пряник - обмен, и нанес удар кнутом - Бессмертный о "формуле Штайнмайера"

Путин поднес Зеленскому пряник - обмен, и нанес удар кнутом - Бессмертный о "формуле Штайнмайера"

Дипломат Роман Бессмертный прокомментировал ситуацию, когда, по его мнению президент Украины Владимир Зеленский не справился и пошел на уступки президенту РФ

Об этом он сказал в эфире Еспресо.TV .

"Когда в Павлополе случилась беда, погибли 4 морпеха. Когда Зеленский попал в ситуацию, с которой он не справился, эмоционально, внутренне", - сказал Бессмертный.

Он говорит, что эта ситуация с морпехами и звонок к Путину сломали Зеленского.

Читайте также: Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине

"Этот звонок в Москву сокрушил его. Ему Путин поднес пряник, и сразу же нанес удар кнутом, пряник - обмен, а за это получил "формулу Штайнмайера". Это политический трек, это как поставить телегу впереди лошадей. И теперь ситуация такова: хочется делать добро, но телега стоит и твои кони стоят и они не сдвинут с места телегу", - резюмировал дипломат.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 октября, 2019 среда

больше новостей

16 октября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать