Puma запустила в Украине официальный интернет-магазин
16 октября, 2019, 10:43
Немецкий бренд Puma запустил в Украине официальный интернет-магазин
Как сообщается на Facebook-странице Puma в Украине, площадка заработала 10 октября
Согласно информации на сайте, доставку товаров Puma осуществляют по всей стране сервисами "Укрпочта", "Новая почта" и Justin. Бесплатная доставка предоставляется при покупке товара на сумму от 2300 грн.
Клиент может получить скидку в 10% за подписку на новости компании или оплате банковской картой на сайте.
Вся навигация на сайте на русском. В меню выбора языка сайта есть окошко выбора украинского, но с пометкой "скоро".
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