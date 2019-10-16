 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоPuma запустила в Украине официальный интернет-магазин

Puma запустила в Украине официальный интернет-магазин


фото: trinova
Немецкий бренд Puma запустил в Украине официальный интернет-магазин

Как сообщается на Facebook-странице Puma в Украине, площадка заработала 10 октября

Согласно информации на сайте, доставку товаров Puma осуществляют по всей стране сервисами "Укрпочта", "Новая почта" и Justin. Бесплатная доставка предоставляется при покупке товара на сумму от 2300 грн.

Клиент может получить скидку в 10% за подписку на новости компании или оплате банковской картой на сайте.

Вся навигация на сайте на русском. В меню выбора языка сайта есть окошко выбора украинского, но с пометкой "скоро".

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 октября, 2019 среда

больше новостей

16 октября, 2019 среда

15 октября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать