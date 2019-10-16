Puma запустила в Украине официальный интернет-магазин

16 октября, 2019, 10:43

Немецкий бренд Puma запустил в Украине официальный интернет-магазин

Как сообщается на Facebook-странице Puma в Украине, площадка заработала 10 октября

Согласно информации на сайте, доставку товаров Puma осуществляют по всей стране сервисами "Укрпочта", "Новая почта" и Justin. Бесплатная доставка предоставляется при покупке товара на сумму от 2300 грн.

Клиент может получить скидку в 10% за подписку на новости компании или оплате банковской картой на сайте.

Вся навигация на сайте на русском. В меню выбора языка сайта есть окошко выбора украинского, но с пометкой "скоро".