Преемница Меркель может не стать канцлером Германии, - СМИ

16 октября, 2019, 13:19

Председатель ХДС и потенциальный преемник Ангелы Меркель на посту канцлера Аннегрет Крамп-Карренбауэр начала терять поддержку внутри партии, что может привести к потере перспективы возглавить правительство

Об этом пишет Reuters.

С момента избрания Крамп-Карренбауэр на пост председателя партии, рейтинг консерваторов начал постепенно падать.

ХДС понесла потери на выборах в Европейский парламент в мае и имела неоднозначный результат на региональных выборах.

Персональный рейтинг Крамп-Карренбауэр также существенно уменьшился после ряда публичных ошибок, среди которых, например, шутки о трансгендеров.

Источники агентства указывают, что в партийной среде многие начали сомневаться в пригодности Крамп-Карренбауэр занять пост канцлера. Особенно критично настроены к Крамп-Карренбауэр в молодежном крыле партии.

"Вопрос о новом канцлера не урегулирован", - заявил агентству высокопоставленный источник в ХДС.

Даже сторонники Крамп-Карренбауэр считают, что она потеряла уверенность в своих силах после назначения председателем партии.

"Мы все делаем ошибки, это не проблема. Она сделала несколько ошибок, которые можно исправить", - сказал высокопоставленный функционер ХДС.

Источник добавил, что лично он все еще поддерживает кандидатуру Крамп-Карренбауэр.

Опросы общественного мнения, проведенный журналом Spiegel в октябре показало, что Крамп-Карренбауэр получила в два раза меньше поддержки, чем в декабре 2019 года, и только 29% избирателей Германии хотят, чтобы она стала канцлером.

В свою очередь, опрос Bild от 5 октября, показало, что около 63% избирателей считают, что она не подходит для работы на посту канцлера, и только 11% высказались за то, чтобы она заняла этот пост.

По данным Bloomberg, Ангела Меркель также разочарована в своей потенциальной преемницы и сомневается, что и сможет изменить ее в должности главы правительства в 2021 году.