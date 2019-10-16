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Espreso.tvОбществоПредставитель миссии ООН в Украине призвал закрыть сайт "Миротворец"

Представитель миссии ООН в Украине призвал закрыть сайт "Миротворец"

Мониторинговая миссия ООН считает, что деятельность сайта "Миротворец" - незаконна и призывает депутатов Рады инициировать его закрытие

Об этом заместитель председателя мониторинговой миссии Бенджамин Моро сообщил на заседании комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, передают Украинские новости.

"Я снова и снова напоминаю один очень известный вам момент - это сайт" Миротворец ". Как вы знаете, сайт имеет личные данные лиц, включая журналистов, нарушает национальное законодательство и международные нормы. Те, чьи данные размещены на сайте обозначаются как террористы , сепаратисты и предатели. Открытие их данных, в свою очередь, представляет опасность для таких лиц", - сказал он.

Представитель миссии напомнил, что человека, которого судили за причастность к конфликту на Донбассе и чьи данные были опубликованы на "Миротворце", убили в его доме в Мариуполе.

"К сожалению, контактные данные журналистов все еще остаются на сайте, что представляет для них опасность", - подчеркнул дипломат.

Моро призвал депутатов инициировать закрытие сайта "Миротворец".

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