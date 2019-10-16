Правительство отложило на месяц новые правила перехода линии соприкосновения

16 октября, 2019, 16:31

Кабинет министров принял решение отсрочить вступление в силу постановления "Об утверждении Порядка въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров с таких территорий"

Об этом сообщает сайт МинТОТ.

"Получив многочисленные обращения граждан и проанализировав ситуацию, Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины приняло решение о необходимости отсрочить вступление в силу этих правил", - говорится в сообщении.

С 29 октября по этому постановлению должны были измениться правила пересечения КПВВ между ОРДЛО и территориями, подконтрольными Украины. В частности, для детей до 14 лет, они должны были бы иметь паспорт для выезда за границу.

Было принято решение отложить начало действия постановления на 30 дней, то есть до 28 ноября этого года.