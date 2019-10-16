 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПравительство назначило председателя Госспецсвязи

Правительство назначило председателя Госспецсвязи


фото: rnbo.gov.ua
Кабинет министров принял решение о назначении председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации, им стал Валентин Петров

Об этом сообщил Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания правительства, передает Еспресо.TV .

"Мы приняли ряд кадровых решений. Мы назначили главу Госспецсвязи. Это Валентин Петров, профессиональный, по моему мнению, нормальный человек. Посмотрите на него, пожалуйста, у него испытательный срок 2 месяца", - сказал премьер.

Он также отметил, какова основная задача Петрова в должности.

"Мы с ним поговорили и я очень четко поставил ряд задач, которые он должен решить за следующие 2 месяца. Главная задача - вычистить, прекратить коррупцию в органе и навести там порядок", - рассказал Гончарук.

Также премьер объяснил, почему не было конкурса на эту должность.

"Мы не проводили конкурс на эту должность, это связано с тем, что согласно закону на эту должность конкурс не проводится, поскольку по процедуре должен занять должность военнослужащий. Там есть особая процедура", - резюмировал Гончарук.

  • Ранее Петров занимал должность руководителя службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 октября, 2019 среда

больше новостей

16 октября, 2019 среда

15 октября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать