Правительство назначило председателя Госспецсвязи
Об этом сообщил Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания правительства, передает Еспресо.TV .
"Мы приняли ряд кадровых решений. Мы назначили главу Госспецсвязи. Это Валентин Петров, профессиональный, по моему мнению, нормальный человек. Посмотрите на него, пожалуйста, у него испытательный срок 2 месяца", - сказал премьер.
Он также отметил, какова основная задача Петрова в должности.
"Мы с ним поговорили и я очень четко поставил ряд задач, которые он должен решить за следующие 2 месяца. Главная задача - вычистить, прекратить коррупцию в органе и навести там порядок", - рассказал Гончарук.
Также премьер объяснил, почему не было конкурса на эту должность.
"Мы не проводили конкурс на эту должность, это связано с тем, что согласно закону на эту должность конкурс не проводится, поскольку по процедуре должен занять должность военнослужащий. Там есть особая процедура", - резюмировал Гончарук.
- Ранее Петров занимал должность руководителя службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО.
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