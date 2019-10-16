Правительство назначило председателя Госспецсвязи

16 октября, 2019, 15:43

Кабинет министров принял решение о назначении председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации, им стал Валентин Петров

Об этом сообщил Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания правительства, передает Еспресо.TV .

"Мы приняли ряд кадровых решений. Мы назначили главу Госспецсвязи. Это Валентин Петров, профессиональный, по моему мнению, нормальный человек. Посмотрите на него, пожалуйста, у него испытательный срок 2 месяца", - сказал премьер.

Он также отметил, какова основная задача Петрова в должности.

"Мы с ним поговорили и я очень четко поставил ряд задач, которые он должен решить за следующие 2 месяца. Главная задача - вычистить, прекратить коррупцию в органе и навести там порядок", - рассказал Гончарук.

Также премьер объяснил, почему не было конкурса на эту должность.

"Мы не проводили конкурс на эту должность, это связано с тем, что согласно закону на эту должность конкурс не проводится, поскольку по процедуре должен занять должность военнослужащий. Там есть особая процедура", - резюмировал Гончарук.