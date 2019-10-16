Правительство будет просить Раду запустить таможню и налоговую как единое юрлицо

16 октября, 2019, 15:38

Кабинет Министров Украины утвердил законопроект с поправками в Таможенный кодекс и некоторые другие законодательные акты, которые позволят запустить Государственную таможенную и Государственную налоговую службы в формате единых юридических лиц

Об этом сообщило Министерство финансов в пресс-релизе.

"Проект закона, в частности, вводит новый формат деятельности системы центральных органов исполнительной власти, реализующих государственную таможенную и государственную налоговую политику в формате единого юридического лица, в связи с чем их территориальные органы будут работать не как юрлица, а как отдельные подразделения", - отметили в Минфине.

В то же время главы местных госадминистраций в случае принятия законопроекта не смогут влиять на назначение или освобождение руководителей таможен, отметил Минфин.

Кроме того, нормы законопроекта предусматривают возможность главам этих двух служб делегировать свои полномочия руководителям соответствующих отдельных подразделений, определять особенности оплаты труда госслужащих Гостаможслужбы и ГНС и их территориальных органов с учетом положений Таможенного и Налогового кодексов.

Законопроект также предлагает разрешить бесплатно открыть обезличенные данные по экспортно-импортным операциям, в том числе по таможенной стоимости товаров, информацию о правонарушениях.

Для таможни, кроме того, предлагается расширить применение электронных документов, а также установить, что изъятое таможнями имущество будет реализовываться на аукционах через электронные торговые системы.

Как сообщалось, перевод ГНС и Гостаможенной службы в формат единых юридических лиц было одним из ключевых требований Межведомственной рабочей группы по реформе Государственной фискальной службы.