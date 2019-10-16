Поезд украинского производства УЗ запустит еще один экспресс в "Борисполь" до конца года

16 октября, 2019, 12:40

К концу 2019 года Укрзализныця рассчитывает увеличить частоту курсирования экспресса в международный аэропорт "Борисполь", добавив на этот маршрут еще один поезд украинского производства

Об этом сообщил председатель Укрзализныци Евгений Кравцов.

"До конца года мы запустим на этом маршруте новый поезд украинского производства. Это дополнительные рейсы и увеличение пассажиропотока. Сейчас - более 3 тысяч пассажиров в сутки ", - сообщил Кравцов.

Он отметил, что в час пик в вагонах экспресса в Борисполь "плотно", поэтому на этот маршрут срочно необходимо ставить дополнительный поезд.

"Практически готова уже и остановка на станции Выдубичи, ее, как и обещали, откроем до конца года тоже. Реконструкция идет по графику ", - добавил глава Укрзализныци.

Отметим, что в настоящее время между центральным вокзалом Киева и аэропортом Борисполь курсируют польские поезда Pesa.