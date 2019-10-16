Почти половина украинцев за переход русскоязычных школ на государственный язык, - КМИС
16 октября, 2019, 18:32
49% украинцев считают, что запланированный переход русскоязычных школ на украинский язык обучения - это правильное решение
Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.
Согласно опросу, 49% одобряют переход русскоязычных школ на украинский, 47% опрошенных не поддерживают, и около 4% затруднились дать конкретный ответ.
Исследование проводилось 9-11 октября методом телефонного интервью с использованием компьютера, погрешность результатов не превышает 3%. В ходе опроса свое мнение могли высказать 1200 респондентов со всей Украины. Однако, в выборку не попали жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма.
Ранее минстр образования Анна Новосад заявила, что русскоязычные школы перейдут на обучение на украинском с сентября 2020 года.
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