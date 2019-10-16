 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПочти половина украинцев за переход русскоязычных школ на государственный язык, - КМИС

Почти половина украинцев за переход русскоязычных школ на государственный язык, - КМИС

49% украинцев считают, что запланированный переход русскоязычных школ на украинский язык обучения - это правильное решение

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Согласно опросу, 49% одобряют переход русскоязычных школ на украинский, 47% опрошенных не поддерживают, и около 4% затруднились дать конкретный ответ.

Исследование проводилось 9-11 октября методом телефонного интервью с использованием компьютера, погрешность результатов не превышает 3%. В ходе опроса свое мнение могли высказать 1200 респондентов со всей Украины. Однако, в выборку не попали жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма.

Ранее минстр образования Анна Новосад заявила, что русскоязычные школы перейдут на обучение на украинском с сентября 2020 года.

 
 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 октября, 2019 среда

больше новостей

16 октября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать