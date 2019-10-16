Перенос офиса Зеленского в прифронтовое Золотое: петицию подписали уже более 13 тыс. человек
16 октября, 2019, 09:52
Зарегистрирована на сайте главы государства петиция с требованием перенести Офис президента Украины в прифронтовой поселок Золотое Луганской области по состоянию на 16 октября набрала уже более 13 тыс. подписей с 25 тыс., необходимых для рассмотрения инициативы
Соответствующие данные отображены на сайте президента Украины.
"Требуем срочно перенести офис президента с города в село Золотое Луганской области. Важно! Перенос офиса должен быть проведен до отвода Вооруженных сил Украины по так называемой формуле Штайнмайера", - говорится в петиции.
Инициатива была зарегистрировано 7 октября 2019 года. До завершения сбора подписей осталось 84 дня.
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