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Espreso.tvОбществоПентагон отказался предоставить документы по делу об импичменте Трампа

Пентагон отказался предоставить документы по делу об импичменте Трампа


фото: ap
Министерство обороны США (Пентагон) сообщило, что не готово поделиться с Конгрессом документами по решению президента Дональда Трампа приостановить военную помощь для Украины

Об этом сообщает Reuters.

В Пентагоне заявили, что не могут предоставить документы, связанные с выделением военной помощи Украине со ссылкой на правовые и практические проблемы. Также в оборонном ведомстве США отметили, что в Палаты представители не резолюции, позволяет расследования по делу об импичменте.

"В настоящее время департамент не может удовлетворить ваш запрос документов. Тем не менее, департамент уважает контролирующую роль соответствующих комитетов Конгресса и готов работать с вашими комитетами, если будет найден соответствующее решение этого вопроса", - говорится в письме Пентагона.

  • Напомним, комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал рассекреченную жалобу сотрудника американской разведки на телефонный разговор президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
  • В ней среди прочего сообщалось, что Трамп запретил Пенсу ехать на инаугурацию Зеленского с целью давления на Украину.
  • Президент США Дональд Трамп назвал фейком текст жалобы на его разговор с Зеленским.
  • Жалоба была рассекречена после публикации Белым домом стенограммы этой беседы.
  • Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Фактов прямого давления на Зеленского в документе нет.
  • После скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа за вероятное давление на президента Украины.
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