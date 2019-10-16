Пентагон отказался предоставить документы по делу об импичменте Трампа

16 октября, 2019, 12:56

Министерство обороны США (Пентагон) сообщило, что не готово поделиться с Конгрессом документами по решению президента Дональда Трампа приостановить военную помощь для Украины

Об этом сообщает Reuters.

В Пентагоне заявили, что не могут предоставить документы, связанные с выделением военной помощи Украине со ссылкой на правовые и практические проблемы. Также в оборонном ведомстве США отметили, что в Палаты представители не резолюции, позволяет расследования по делу об импичменте.

"В настоящее время департамент не может удовлетворить ваш запрос документов. Тем не менее, департамент уважает контролирующую роль соответствующих комитетов Конгресса и готов работать с вашими комитетами, если будет найден соответствующее решение этого вопроса", - говорится в письме Пентагона.