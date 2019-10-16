Пентагон отказался предоставить документы по делу об импичменте Трампа
16 октября, 2019, 12:56
Министерство обороны США (Пентагон) сообщило, что не готово поделиться с Конгрессом документами по решению президента Дональда Трампа приостановить военную помощь для Украины
Об этом сообщает Reuters.
В Пентагоне заявили, что не могут предоставить документы, связанные с выделением военной помощи Украине со ссылкой на правовые и практические проблемы. Также в оборонном ведомстве США отметили, что в Палаты представители не резолюции, позволяет расследования по делу об импичменте.
"В настоящее время департамент не может удовлетворить ваш запрос документов. Тем не менее, департамент уважает контролирующую роль соответствующих комитетов Конгресса и готов работать с вашими комитетами, если будет найден соответствующее решение этого вопроса", - говорится в письме Пентагона.
- Напомним, комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал рассекреченную жалобу сотрудника американской разведки на телефонный разговор президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- В ней среди прочего сообщалось, что Трамп запретил Пенсу ехать на инаугурацию Зеленского с целью давления на Украину.
- Президент США Дональд Трамп назвал фейком текст жалобы на его разговор с Зеленским.
- Жалоба была рассекречена после публикации Белым домом стенограммы этой беседы.
- Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Фактов прямого давления на Зеленского в документе нет.
- После скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа за вероятное давление на президента Украины.
Читайте также
-
15 октября, 2019 Виталий Портников: Трампу не нужны друзья поневоле
-
-
13 октября, 2019 10 фактов о Дне защитника Украины
-
13 октября, 2019 Смелость, креативность, безжалостность - 5 книг о достижении успеха
-
10 октября, 2019 Виталий Портников: Очень маленький Путин
Читайте также
-
-
13 октября, 2019 10 фактов о Дне защитника Украины
-
13 октября, 2019 Смелость, креативность, безжалостность - 5 книг о достижении успеха