Патрульные катера ВМС Украины Island направляются в Одессу
16 октября, 2019, 17:06
Два патрульных катера ВМС ВС Украины "Славянск" и "Старобельск" типа Island уже направляются в Одессу
Об этом сообщает Украинский милитарный портал со ссылкой на собственные источники.
В первой половине октября они были загружены на сухогруз в Балтиморе, который сейчас доставляет их в Одессу. Прибытие ожидается в 20-х числах октября, то есть, на следующей неделе они будут в Украине.
Доставка таким способом является наиболее экономически целесообразной и практикуется не впервые. Аналогичным способом были доставлены катера типа Island в Грузию и Пакистан.
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