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Espreso.tvОбществоПатрульные катера ВМС Украины Island направляются в Одессу

Патрульные катера ВМС Украины Island направляются в Одессу

Два патрульных катера ВМС ВС Украины "Славянск" и "Старобельск" типа Island уже направляются в Одессу

Об этом сообщает Украинский милитарный портал со ссылкой на собственные источники.

В первой половине октября они были загружены на сухогруз в Балтиморе, который сейчас доставляет их в Одессу. Прибытие ожидается в 20-х числах октября, то есть, на следующей неделе они будут в Украине.

Доставка таким способом является наиболее экономически целесообразной и практикуется не впервые. Аналогичным способом были доставлены катера типа Island в Грузию и Пакистан.

 

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