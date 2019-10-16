Патрульные катера ВМС Украины Island направляются в Одессу

16 октября, 2019, 17:06

Два патрульных катера ВМС ВС Украины "Славянск" и "Старобельск" типа Island уже направляются в Одессу

Об этом сообщает Украинский милитарный портал со ссылкой на собственные источники.

В первой половине октября они были загружены на сухогруз в Балтиморе, который сейчас доставляет их в Одессу. Прибытие ожидается в 20-х числах октября, то есть, на следующей неделе они будут в Украине.

Доставка таким способом является наиболее экономически целесообразной и практикуется не впервые. Аналогичным способом были доставлены катера типа Island в Грузию и Пакистан.