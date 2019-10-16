В Панаме открыли производство против Портнова
Об этом рассказал на пресс-конференции 16 октября адвокат Порошенко Илья Новиков, сообщает Еспресо.TV .
По его словам, в заявлении Портнова утверждалось, что компании, якобы связанные с Порошенко, осуществляли легализацию доходов, полученных преступным путем.
К этому заявлению были приложены личные свидетельства Портнова, и он настаивал, что прокуратура Панамы должна расследовать эти якобы преступления.
Новиков сообщил, что прокуратура Панамы действительно проводила расследование.
"Была проведена проверка данных, которые предоставил Портнов, и двух месяцев было достаточно для того, чтобы прокурор разобрался с содержанием этого дела и принял решение о закрытии дела", - добавил адвокат.
Новиков пояснил, что решение обосновывается тем, что "как сообщил сам Портнов, по его заявлениям возбуждены уголовные производства в Украине", и тем, что в заявлении Портнова не было фактов, которые бы указывали на причастность компаний, связанных с Порошенко, к этим преступлениям.
По словам адвоката, это решение может быть обжаловано в Панамском суде.
Вместе с тем он добавил, что 7 октября адвокат Портнова в Панаме подал заявление о возвращении ему документов, которые были приобщены к этому делу.
Также Новиков рассказал, что 13 октября было зарегистрировано производства по заявлению адвокатов Порошенко против Портнова за совершение им преступления, предусмотренного статьей 384 УК Панамы за представление заведомо ложного заявления о совершении уголовного преступления.
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