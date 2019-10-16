От игры с боеприпасом на Закарпатье пострадали трое детей
Об этом сообщает пресс служба ГСЧС Украины в Закарпатской области.
15 октября в городе Хуст во время попытки осуществить механическое воздействие на неизвестный предмет от взрыва травмировались трое детей - 2010-го, 2008-го и в 2012 годов рождения.
"Внешне опасные предметы напоминают бесформенные куски металла, однако могут оказаться в дальнейшем артиллерийским снарядом, противопехотной или минометной миной, гранатой и т.п.", - отметили в ГСЧС.
Спасатели также отметили, что прикасаться, переносить, перекатывать или переводить взрывоопасный предмет нельзя, ведь это опасно для жизни. То же самое касается попыток сдавать его на металлолом, разбирать или совершать другие механические воздействия.
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