Новый секретарь СНБО хочет изменить стратегию киберзащиты

16 октября, 2019, 15:21

Данилов заявил, что нужно обеспечить такую систему киберзащиты, "чтобы ни один агрессор не имел возможности напасть на нашу страну"

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, выступая на Втором международном форуме "Кибербезопасность. Защити свой бизнес" в Киеве, передает пресс служба СНБО.

Данилов отметил, что специалисты государственного и частного секторов должны совместно разработать мощную систему киберзащиты Украины.

"Сегодня кибербезопасность является вопросом номер один для каждой современной страны, - заявил он. - Наша задача - ни в коем случае не проиграть вопросы кибербезопасности Украины".

По словам секретаря СНБО Украины, нужно обеспечить такую систему киберзащиты, "чтобы ни один агрессор не имел возможности напасть на нашу страну".

Данилов отметил, что военнослужащие, которые защищают нашу страну на передовой, и специалисты по защите цифрового и информационного пространства "выполняют одно и то же задание".

В комментарии журналистам секретарь СНБО Украины сообщил, что в ближайшее время планируется разработать изменения в Стратегии киберзащиты Украины, и в этой работе Совету национальной безопасности и обороны Украины помогают как специалисты из профильных государственных структур, так и представители частного сектора.

"Время вносит определенные коррективы, должны реагировать на вызовы. И в случае необходимости Стратегия будет корректироваться в зависимости от задач по киберзащите", - сказал он.