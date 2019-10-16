Новый порядок внесения поправок: Зеленский подписал закон об изменениях в регламент ВР

16 октября, 2019, 18:23

Президент подписал закон об изменениях в регламент Верховной Рады по повышению эффективности законодательного процесса

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Президент подписал закон "О внесении изменения в статью 116 Регламента Верховной Рады Украины относительно требований к предложениям и поправкам к законопроекту, который готовится ко второму чтению" № 163-IX, который парламент принял 3 октября 2019 года.

Закон излагает часть первую статьи 116 регламента Верховной Рады Украины в новой редакции. Согласно изменениям, при подготовке ко второму чтению предложения и поправки к законопроекту можно вносить только к тексту (разделов, глав, статей, их частей, пунктов, подпунктов, абзацев, предложений), который парламент принял за основу.

В то же время основной комитет, в порядке исключения может решить учесть внесенные предложения и поправки по исправлениям, уточнениям, устранению ошибок и/или противоречий в тексте законопроекта, других структурных частей законопроекта и/или других законодательных актов, которые не были предметом рассмотрения в первом чтении. При этом должны быть указаны необходимость внесения этих поправок в выводах главного комитета и/или экспертного подразделения аппарата Верховной Рады и объявлено председательствующим на пленарном заседании при рассмотрении такого законопроекта в первом чтении.

Изменения в регламент парламента позволят повысить эффективность и качество законодательного процесса.

3 октября Верховная Рада приняла другой порядок внесения предложений и поправок к законопроекту, который готовится ко второму чтению