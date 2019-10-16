Нет дел против Порошенко, есть производства, где он свидетель, - адвокат
Об этом адвокат Петра Порошенко заявил во время пресс-конференции, передает Еспресо.TV .
Присутствующий на пресс-конференции адвокат Илья Новиков заявил, что официально не является защитником Порошенко в одном из производств.
Вместе с тем, адвокат Порошенко Игорь Головань отметил, что нет дел против пятого президента.
"Есть производства, где он проходит как свидетель, а есть производства, где он вообще никак не проходит. Потому что свидетель - это лицо, которое вызвали в качестве свидетеля. Его вызвали в качестве свидетеля по определенному количеству производств, и есть другие производства, в которых он даже свидетелем не является, поскольку еще не вызывался ", - пояснил он.
Головань также раскритиковал формулировки, которые относительно Порошенко использует ГБР. В частности, Роман Труба взывает фразы "фигурант уголовных дел" или "дело против". По словам адвоката, это не очень хорошо характеризует правоохранительную систему Украины.
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