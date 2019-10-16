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Espreso.tvОбществоНет дел против Порошенко, есть производства, где он свидетель, - адвокат

Нет дел против Порошенко, есть производства, где он свидетель, - адвокат

Игорь Головань пояснил, что дел против пятого президента нет, а заявления ГБР, в которых используются подобные формулировки, "не очень хорошо характеризует правоохранительную систему Украины"

Об этом адвокат Петра Порошенко заявил во время пресс-конференции, передает Еспресо.TV .

Присутствующий на пресс-конференции адвокат Илья Новиков заявил, что официально не является защитником Порошенко в одном из производств.

Вместе с тем, адвокат Порошенко Игорь Головань отметил, что нет дел против пятого президента.

"Есть производства, где он проходит как свидетель, а есть производства, где он вообще никак не проходит. Потому что свидетель - это лицо, которое вызвали в качестве свидетеля. Его вызвали в качестве свидетеля по определенному количеству производств, и есть другие производства, в которых он даже свидетелем не является, поскольку еще не вызывался ", - пояснил он.

Головань также раскритиковал формулировки, которые относительно Порошенко использует ГБР. В частности, Роман Труба взывает фразы "фигурант уголовных дел" или "дело против". По словам адвоката, это не очень хорошо характеризует правоохранительную систему Украины.

 

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