Нет дел против Порошенко, есть производства, где он свидетель, - адвокат

16 октября, 2019, 13:51

Игорь Головань пояснил, что дел против пятого президента нет, а заявления ГБР, в которых используются подобные формулировки, "не очень хорошо характеризует правоохранительную систему Украины"

Об этом адвокат Петра Порошенко заявил во время пресс-конференции, передает Еспресо.TV .

Присутствующий на пресс-конференции адвокат Илья Новиков заявил, что официально не является защитником Порошенко в одном из производств.

Вместе с тем, адвокат Порошенко Игорь Головань отметил, что нет дел против пятого президента.

"Есть производства, где он проходит как свидетель, а есть производства, где он вообще никак не проходит. Потому что свидетель - это лицо, которое вызвали в качестве свидетеля. Его вызвали в качестве свидетеля по определенному количеству производств, и есть другие производства, в которых он даже свидетелем не является, поскольку еще не вызывался ", - пояснил он.

Головань также раскритиковал формулировки, которые относительно Порошенко использует ГБР. В частности, Роман Труба взывает фразы "фигурант уголовных дел" или "дело против". По словам адвоката, это не очень хорошо характеризует правоохранительную систему Украины.