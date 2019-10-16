Несмотря на большое количество дел, уменьшается количество судей. - председатель Верховного суда о реформе

16 октября, 2019, 17:10

Председатель Верховного суда Валентина Данишевская заявила, что на рассмотрении огромное количество дел, но при этом состав суда хотят сократить вдвое

Об этом она заявила в программе Ваша Свобода, передает Еспресо.TV.

"Без всякого анализа, претензий, разрушается Верховный суд, уменьшается количество судей вдвое - это при том, что на рассмотрении огромное количество дел от предшественников и к нам поступает ежедневно 360 обращений", - заявила Данишевская

Она отметила, что за 2 года Верховный суд в свое производство получил около 230 тыс.дел, 155 тыс из которых рассмотрены.

"Надеялись, что преодолеем эти остатки за ближайший год, ведь в мае в суд пришло 75 новых судей. Надежды людей, если не рушатся то отдаляются вдвое", - сказала председатель суда.

Она также отметила, что в законопроекте не объясняется такое решение о сокращении состава.

"Вмешательство в деятельность Верховного суда это не является центральной линией. Если посмотреть на пояснительную записку к законопроекту, то там указана цель - это улучшение деятельности органов судейского самоуправления - ВККС и ВРУ. О Верховном суде ни слова, это так, мимоходом, без объяснений", - заявила она.