 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНесмотря на большое количество дел, уменьшается количество судей. - председатель Верховного суда о реформе

Несмотря на большое количество дел, уменьшается количество судей. - председатель Верховного суда о реформе


фото: wikipedia
Председатель Верховного суда Валентина Данишевская заявила, что на рассмотрении огромное количество дел, но при этом состав суда хотят сократить вдвое

Об этом она заявила в программе Ваша Свобода, передает Еспресо.TV.

"Без всякого анализа, претензий, разрушается Верховный суд, уменьшается количество судей вдвое - это при том, что на рассмотрении огромное количество дел от предшественников и к нам поступает ежедневно 360 обращений", - заявила Данишевская

Она отметила, что за 2 года Верховный суд в свое производство получил около 230 тыс.дел, 155 тыс из которых рассмотрены.

"Надеялись, что преодолеем эти остатки за ближайший год, ведь в мае в суд пришло 75 новых судей. Надежды людей, если не рушатся то отдаляются вдвое", - сказала председатель суда.

Она также отметила, что в законопроекте не объясняется такое решение о сокращении состава.

"Вмешательство в деятельность Верховного суда это не является центральной линией. Если посмотреть на пояснительную записку к законопроекту, то там указана цель - это улучшение деятельности органов судейского самоуправления - ВККС и ВРУ. О Верховном суде ни слова, это так, мимоходом, без объяснений", - заявила она.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 октября, 2019 среда

больше новостей

16 октября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать