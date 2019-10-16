Несмотря на большое количество дел, уменьшается количество судей. - председатель Верховного суда о реформе
Об этом она заявила в программе Ваша Свобода, передает Еспресо.TV.
"Без всякого анализа, претензий, разрушается Верховный суд, уменьшается количество судей вдвое - это при том, что на рассмотрении огромное количество дел от предшественников и к нам поступает ежедневно 360 обращений", - заявила Данишевская
Она отметила, что за 2 года Верховный суд в свое производство получил около 230 тыс.дел, 155 тыс из которых рассмотрены.
"Надеялись, что преодолеем эти остатки за ближайший год, ведь в мае в суд пришло 75 новых судей. Надежды людей, если не рушатся то отдаляются вдвое", - сказала председатель суда.
Она также отметила, что в законопроекте не объясняется такое решение о сокращении состава.
"Вмешательство в деятельность Верховного суда это не является центральной линией. Если посмотреть на пояснительную записку к законопроекту, то там указана цель - это улучшение деятельности органов судейского самоуправления - ВККС и ВРУ. О Верховном суде ни слова, это так, мимоходом, без объяснений", - заявила она.
- Парламент принял во втором чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления
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