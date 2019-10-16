Названа личность убитой российским снайпером военной. У нее осталась 13-летняя дочь

16 октября, 2019, 08:21

Во вторник, 15 октября, в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе снайпер оккупантов застрелил солдата 101-й отдельной бригады охраны Генштаба ВСУ Ярославу Никоненко

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба военного подразделения.

"Сообщаем о трагической смерти нашего собрата солдата Никоненко Ярославы Сергеевны, которая 15.10.2019 года погибла от коварной враждебной снайперской пули в зоне проведения ООС. Пусть земля ей будет пухом. Покойся с миром. Вечная Слава Героям!" - говорится в сообщении.

Журналистка Янина Соколова сообщила, что отец Ярославы Никоненко также погиб на Донбассе, защищая Украину, а теперь без матери осталась 13-летняя дочь Ярославы.

"Отец Ярославы погиб в АТО в 2015. Сегодня от пули снайпера погиб и сама Ярослава. Девушка была солдатом 101 обраб ГШ ВСУ. Без мамы теперь 13-летняя дочь", - написала Соколова.

Журналистка также сообщила номер карты, на которую можно переводить помощь семье погибшей.

"Друзья, поможем? Вместо кофе завтра утром той, которая берегла наше кофе и в конце концов отдала жизнь за нас. Помощь семье: карта сестры Никоненко Богданы Сергеевны 5168 7427 1943 9899", - добавила Соколова.