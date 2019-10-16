Названа личность убитой российским снайпером военной. У нее осталась 13-летняя дочь
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба военного подразделения.
"Сообщаем о трагической смерти нашего собрата солдата Никоненко Ярославы Сергеевны, которая 15.10.2019 года погибла от коварной враждебной снайперской пули в зоне проведения ООС. Пусть земля ей будет пухом. Покойся с миром. Вечная Слава Героям!" - говорится в сообщении.
Журналистка Янина Соколова сообщила, что отец Ярославы Никоненко также погиб на Донбассе, защищая Украину, а теперь без матери осталась 13-летняя дочь Ярославы.
"Отец Ярославы погиб в АТО в 2015. Сегодня от пули снайпера погиб и сама Ярослава. Девушка была солдатом 101 обраб ГШ ВСУ. Без мамы теперь 13-летняя дочь", - написала Соколова.
Журналистка также сообщила номер карты, на которую можно переводить помощь семье погибшей.
"Друзья, поможем? Вместо кофе завтра утром той, которая берегла наше кофе и в конце концов отдала жизнь за нас. Помощь семье: карта сестры Никоненко Богданы Сергеевны 5168 7427 1943 9899", - добавила Соколова.
- Напомним, 15 октября в результате вражеских обстрелов в зоне ООС погибли двое украинских военных , четверо получили ранения, еще один - боевое травмирование.
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