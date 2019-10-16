Народного депутата от "Слуги народа" Совгирю назначили представителем Рады в Конституционном Суде
16 октября, 2019, 14:51
Народного депутата от фракции "Слуга народа" Ольгу Совгирю назначили постоянным представителем Верховной Рады в Конституционном Суде
Об этом передает Еспресо.TV
Такое решение поддержали 244 народных депутата.
Ольга Совгиря - украинский юрист, политик, народный депутат Украины 9-го созыва
Депутат является автором более 170 научных работ. Эксперт по конституционному праву.
№122 в списке партии "Слуга народа". На время выборов: преподаватель кафедры конституционного права юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Также Совгиря заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, председатель подкомитета по вопросам политической реформы и конституционного права.
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