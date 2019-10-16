 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНародного депутата от "Слуги народа" Совгирю назначили представителем Рады в Конституционном Суде

Народного депутата от "Слуги народа" Совгирю назначили представителем Рады в Конституционном Суде


фото: rbc.ua
Народного депутата от фракции "Слуга народа" Ольгу Совгирю назначили постоянным представителем Верховной Рады в Конституционном Суде

Об этом передает Еспресо.TV

Такое решение поддержали 244 народных депутата.

Ольга Совгиря - украинский юрист, политик, народный депутат Украины 9-го созыва

Депутат является автором более 170 научных работ. Эксперт по конституционному праву.

№122 в списке партии "Слуга народа". На время выборов: преподаватель кафедры конституционного права юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Также Совгиря заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, председатель подкомитета по вопросам политической реформы и конституционного права.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 октября, 2019 среда

больше новостей

16 октября, 2019 среда

15 октября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать