Накопить на пенсию самому: в Приват24 появилась новая услуга
16 октября, 2019, 13:58
В интернет-банкинге Приват24 появилась новая услуга: клиенты банка могут открыть счет в одном из негосударственных пенсионных фондов онлайн
Об этом сообщил руководитель направления небанковских продуктов ПриватБанка Алексей Туривный на своей странице в Фейсбуке.
Впервые в Украине ПриватБанк реализовал в Приват24 web платформу для пенсионных фондов. Пока их только три: ОТР-пенсия, Династия и ПриватФонд.
Для подключения к услуге нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом, просмотреть текущий остаток и выписку, пополнить счет единовременно, подключить регулярный платеж с карты.
Затем необходимо изменить карточку для списания, изменить сумму платежа, остановить или возобновить платеж.
При этом разрешено заключить контракт на третье лицо, например, отца или мать, и пополнять их будущую пенсию со своей карты.
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