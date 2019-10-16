Накопить на пенсию самому: в Приват24 появилась новая услуга

16 октября, 2019, 13:58

В интернет-банкинге Приват24 появилась новая услуга: клиенты банка могут открыть счет в одном из негосударственных пенсионных фондов онлайн

Об этом сообщил руководитель направления небанковских продуктов ПриватБанка Алексей Туривный на своей странице в Фейсбуке.

Впервые в Украине ПриватБанк реализовал в Приват24 web платформу для пенсионных фондов. Пока их только три: ОТР-пенсия, Династия и ПриватФонд.

Для подключения к услуге нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом, просмотреть текущий остаток и выписку, пополнить счет единовременно, подключить регулярный платеж с карты.

Затем необходимо изменить карточку для списания, изменить сумму платежа, остановить или возобновить платеж.

При этом разрешено заключить контракт на третье лицо, например, отца или мать, и пополнять их будущую пенсию со своей карты.