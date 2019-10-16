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Espreso.tvОбществоНафтогаз снизит цены на газ для населения в октябре еще на 4,9%

Нафтогаз снизит цены на газ для населения в октябре еще на 4,9%


фото: independentview
В октябре 2019 года Нафтогаз снизит уровень цен на газ для населения на 4,9% по сравнению с ценой, которая действовала в сентябре

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

Так, цена тысячи кубометров газа без налогов и начислений надбавок газосбытных компаний составит 4272,76 гривны.

"Хотя цены газа на европейском рынке уже существенно увеличились по сравнению с летним уровнем, регулируемая цена газа в Украине определяется по формуле, которая отображает рыночные цены с двухмесячным отставанием", - пояснили в Нафтогазе.

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