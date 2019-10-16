Нафтогаз снизит цены на газ для населения в октябре еще на 4,9%
Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.
Так, цена тысячи кубометров газа без налогов и начислений надбавок газосбытных компаний составит 4272,76 гривны.
"Хотя цены газа на европейском рынке уже существенно увеличились по сравнению с летним уровнем, регулируемая цена газа в Украине определяется по формуле, которая отображает рыночные цены с двухмесячным отставанием", - пояснили в Нафтогазе.
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Напомним, согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 3 апреля 2019 № 293, с июня НАК "Нафтогаз" обязан продавать для населения газ по цене, которая является самой низкой на одной из четырех площадок.
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8 августа правительство обязало Нафтогаз снизить цену газа для населения.
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Ранее представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус рассказал, от чего будет зависеть и изменится ли цена на газ .
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Впоследствии Нафтогаз обнародовал цену газа в августе: с апреля она снизилась на 25% .
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