Мы призываем власти сделать все, чтобы не допустить раскола украинцев в угоду агрессору, - Княжицкий

16 октября, 2019, 13:49

Фракция "Европейская Солидарность" выразила возмущение решению Харьковского городского совета, который осудил политиков всех уровней за проведение акции "Нет капитуляции"

Об этом заявил народный депутат от партии "ЕС" Николай Княжицкий на брифинге в Верховной Раде.

По его словам, на 5-м году войны, когда в каждом украинском городе есть могилы современным героям украинско-российской войны, мы не имеем права отступать назад и сдавать страну врагу. Эти люди отдали жизнь, чтобы Украина была Европейской страной. Именно этого хотят участники акции "Нет капитуляции".

"Украинцы всегда объединяются в момент, когда есть опасность независимости Украины. Не под политическими лозунгами и не из-за призывы политиков, а из-за заботы о будущем своего народа. В рамках акции" Нет капитуляции "сотни тысяч украинцев вышли на улицы по всей стране, чтобы сказать власти: "давайте защищать страну вместе", - отметил депутат.

По его словам, подписание так называемой формулы Штайнмайера поставило перед украинцами вопрос: выдержит ли Украина? Потому входить в агрессором в любые переговоры опасно и неприемлемо.

"Фракция ЕС осуждает заявление министра МИД Вадима Пристайко, который начал сравнивать борьбу за независимость с доплатами к пенсиям или уровнем зарплат. Ведь независимость не измеряется деньгами, а человеческими жизнями, которые ее боролись и борются сейчас. Противопоставление благосостояния украинцев и самого существования Украины неприемлемо для власти. Обращаем внимание властей на ту опасность, которую несет в себе противопоставление разных частей украинского общества. Такие шаги идут синхронно с задачей агрессора - посеять хаос в Украине. Важно собственными рука мы не помогать агрессору расшатывать ситуацию в стране, деля ее на разные части ", - отметил Николай Княжицкий.

Он обратился к представителям всех ветвей региональной власти и на западе и на востоке, а также к государственной власти и лично к президенту Владимиру Зеленскому, чтобы они сделали все возможное, чтобы шаги, которые провоцируют противостояние в Украине и ослабление наших внешнеполитических позиции - больше никогда не повторялись.

Напомним, сегодня Харьковский городской совет принял решение, которым осудил всех депутатов местных общин, которые ранее призвали власти на выполнять не выгодную для Украины "формулу Штайнмайера", не сдавать украинские земли агрессору и не идти на унизительные условия, которые выдвигает Россия. Зато харьковские депутаты полностью поддержали внешнеполитический курс президента Зеленского, а также имплементации Минских соглашений и "формулы Штайнмайера", как единственного пути для достижения мира.