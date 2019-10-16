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Espreso.tvОбществоМВФ улучшил прогноз по курсу гривны к доллару до 2024 года

МВФ улучшил прогноз по курсу гривны к доллару до 2024 года


фото: bank.gov.ua
Международный валютный фонд обновил прогноз курса гривны к доллару на период до 2024 года

Об этом говорится в материалах к октябрьского обзора МВФ "Перспективы мировой экономики" ( World Economic Outlook .

Согласно расчетам МВФ, курс гривны к доллару составит:

  • 2019 - 26,75 грн / доллар (предыдущий прогноз - 28,68 грн / доллар)

  • 2020 - 27,72 грн / доллар (предыдущий прогноз - 29,96 грн / доллар)

  • 2021 - 28,70 грн / доллар (предыдущий прогноз - 30,55 грн / доллар)

  • 2022 - 29,67 грн / доллар (предыдущий прогноз - 31,01 грн / доллар)

  • 2023 - 30,64 грн / доллар (предыдущий прогноз - 31,47 грн / доллар)

  • 2024 - 31,61 грн / доллар (предыдущий прогноз - 31,94 грн / доллар)

Отметим, в среду, 16 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара на уровне 24 гривны 79 копеек. Днем ранее доллар стоил на 25 копеек дешевле.

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