МВФ улучшил прогноз по курсу гривны к доллару до 2024 года
Об этом говорится в материалах к октябрьского обзора МВФ "Перспективы мировой экономики" ( World Economic Outlook .
Согласно расчетам МВФ, курс гривны к доллару составит:
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2019 - 26,75 грн / доллар (предыдущий прогноз - 28,68 грн / доллар)
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2020 - 27,72 грн / доллар (предыдущий прогноз - 29,96 грн / доллар)
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2021 - 28,70 грн / доллар (предыдущий прогноз - 30,55 грн / доллар)
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2022 - 29,67 грн / доллар (предыдущий прогноз - 31,01 грн / доллар)
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2023 - 30,64 грн / доллар (предыдущий прогноз - 31,47 грн / доллар)
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2024 - 31,61 грн / доллар (предыдущий прогноз - 31,94 грн / доллар)
Отметим, в среду, 16 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара на уровне 24 гривны 79 копеек. Днем ранее доллар стоил на 25 копеек дешевле.
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