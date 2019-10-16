Хищение и закупки по завышенным ценам: военная прокуратура взялась за преступления в "оборонке"
Об этом сообщает пресс служба главной военной прокуратуры в Facebook.
Отмечается, что по результатам обработки полученных сведений зарегистрировано уголовное производство по факту хищения экс-высокими чиновниками совместно с должностными лицами предприятий оборонного комплекса бюджетных средств при исполнении Государственного оборонного заказа по изготовлению 152-мм боеприпасов для артиллерийской системы "Гиацинт".
Также зарегистрировали производства относительно незаконного использования бюджетных средств при изготовлении 82-мм миномета "Ивушка" и начали досудебное расследование по факту закупки бронемашин "Oncilla" польской компании "Mista" по завышенным ценам.
НАБУ поручили провести досудебное расследование.
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