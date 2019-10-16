Хищение и закупки по завышенным ценам: военная прокуратура взялась за преступления в "оборонке"

16 октября, 2019, 10:47

Генеральная прокуратура Украины начала ряд уголовных производств в преступлениях в оборонной сфере

Об этом сообщает пресс служба главной военной прокуратуры в Facebook.

Отмечается, что по результатам обработки полученных сведений зарегистрировано уголовное производство по факту хищения экс-высокими чиновниками совместно с должностными лицами предприятий оборонного комплекса бюджетных средств при исполнении Государственного оборонного заказа по изготовлению 152-мм боеприпасов для артиллерийской системы "Гиацинт".

Также зарегистрировали производства относительно незаконного использования бюджетных средств при изготовлении 82-мм миномета "Ивушка" и начали досудебное расследование по факту закупки бронемашин "Oncilla" польской компании "Mista" по завышенным ценам.

НАБУ поручили провести досудебное расследование.