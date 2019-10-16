Гончарук объяснил, как оказался на мероприятии, где пела группа "Сокира Перуна"

16 октября, 2019, 16:20

Премьер-министр объяснил, что на событие его пригласила союз ветеранов, и он согласился из уважения к этим людям

Об этом Алексей Гончарук сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV .

Слышал ли он тексты песен "Топоры Перуна", премьер ответил: "Ни разу".

Он пояснил: "Меня пригласил союз ветеранов на мероприятие. Я считаю, что ветераны - это люди, которые много сделали для нашей страны. И поэтому я безусловно принял это приглашение из уважения к этим людям. Насколько я знаю, на этом мероприятии было много разных групп, много людей. Поэтому это не был концерт какой-то одной группы, на который я специально пошел, потому что я фанат этой группы. это не так. Еще раз: это было мероприятие, которое организовывали ветеранские организации, поэтому я из уважения к этим организациям туда пошел, чтобы таким образом продемонстрировать свое уважение".

Гончарук отметил, что существует много людей, которые используют различные поводы для того, чтобы расколоть украинское общество.

"Они могут из любого сделать фашиста, нациста, и для этого им не нужно очень много хлопот", - отметил премьер.

Он также добавил, что надо понять, что общечеловеческие ценности являются важным фундаментом, на котором можно объединить Украину.

"Я на том и стою. Ни о каких радикальных взглядах в моем случае речь не идет", - подытожил Гончарук.