Гончарук напомнил украинцам о конкурсе на должности, которые занимали Ильенко и Вятрович
16 октября, 2019, 21:18
Продолжается конкурс на должности председателя Государственного агентства по вопросам кино, председателя Украинского института национальной памяти
Об этом глава украинского правительства Алексей Гончарук написал в своем телеграмм-канале.
"Друзья, хочу напомнить, что конкурс на топ-должности госслужбы продолжается. Для тех, кто хочет поработать на страну, пока доступны 5 вакансий , - написал Гончарук.
По его словам, продолжается конкурс на должности председателя Государственного агентства по вопросам кино, председателя Украинского института национальной памяти, председателя Государственной службы по этнополитике и свободе совести, государственного секретаря Министерства культуры, молодежи и спорта и председателя Государственной аудиторской службы.
Дедлайн подачи заявки по этим вакансий - 1 ноября.
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