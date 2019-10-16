Гончарук напомнил украинцам о конкурсе на должности, которые занимали Ильенко и Вятрович

16 октября, 2019, 21:18

Продолжается конкурс на должности председателя Государственного агентства по вопросам кино, председателя Украинского института национальной памяти

Об этом глава украинского правительства Алексей Гончарук написал в своем телеграмм-канале.

"Друзья, хочу напомнить, что конкурс на топ-должности госслужбы продолжается. Для тех, кто хочет поработать на страну, пока доступны 5 вакансий , - написал Гончарук.

По его словам, продолжается конкурс на должности председателя Государственного агентства по вопросам кино, председателя Украинского института национальной памяти, председателя Государственной службы по этнополитике и свободе совести, государственного секретаря Министерства культуры, молодежи и спорта и председателя Государственной аудиторской службы.

Дедлайн подачи заявки по этим вакансий - 1 ноября.