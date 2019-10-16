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Espreso.tvОбществоФранцузские протестующие украли 128 портретов президента Макрона

Французские протестующие украли 128 портретов президента Макрона


фото: reuters
В среду 16 октября уголовный суд Парижа оштрафовал на 500 евро восьмерых антиглобалистов. Они проникли в здания 130 французских муниципалитетов, украли оттуда портреты президента Эммануэля Макрона и затем маршировали на акции протеста, держа эти портреты вверх ногами

Об этом сообщает BBC.

Серия краж началась в феврале 2019 года. Портреты Эммануэля Макрона пропали из администрацией Третьего, Четвертого и Пятого округов Парижа, а вскоре и из разных муниципалитетов других городов.

Неизвестные открывали кабинеты чиновников и забирали из них только портреты главы государства, все остальное оставалось нетронутым.

Портреты быстро нашлись: активисты французского движения ANV COP21 (объединяет антиглобалистов и борцов за экологию) в течение весны и лета носили их вверх ногами на акциях протеста против политики стран G7 и на демонстрациях в защиту экологии и по сокращению парниковых выбросов.

Они говорили, что носить портреты президента Франции таким образом - это их моральный долг, ответ на то, что Эммануэль Макрон не уделяет, на их взгляд, достаточного внимания проблеме изменения климата.

Свою кампанию активисты, снимающие в муниципалитетах портреты президента, назвали "Décrochons Macron" ( "Снимем Макрона"). В Твиттере под этим хэштегом публикуются десятки сообщений ежедневно.

Сначала два активиста движения за кражи портретов попали под суд в Лионе. Но судья оправдал их, указав в решении: "Похищение портрета было совершено исключительно для защиты активистами своего дела. И должно быть истолковано как вынужденная замена отсутствующего диалога между президентом страны и народом".

В Париже прокуратура просила суд признать восьми похитителей портретов в возрасте от 26 до 35 лет виновными и оштрафовать на тысячу евро каждого. Те в ответ настаивали на своей невиновности и говорили, что у них не было другой возможности вступить с властью в диалог.

Судья постановил оштрафовать их на 500 евро каждого. Будет ли обжаловано это решение, пока неизвестно.

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