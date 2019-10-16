Ferrexpo Жеваго построит солнечную электростанцию без каких-либо государственных средств и зеленого тарифа

16 октября, 2019, 12:53

Железорудная компания Ferrexpo бизнесмена Константина Жеваго построит солнечную электростанцию без использования компенсации из бюджета, субсидий или "зеленого тарифа"

Об этом говорится в сообщении компании.

Железорудное компания Ferrexpo (Швейцария, ключевой акционер которой - украинский бизнесмен Константин Жеваго) инвестирует в проект по установке солнечных батарей и получения солнечной энергии.

"Мощность комплекса составляет 5 МВт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что финансирование проекта полностью осуществляется самой компанией без использования государственных программ компенсаций, субсидий, дотаций и "зеленого тарифа".

"В США, ЕС, Австралии, Японии и даже Китае сегодня не используются какие-либо государственные или нерыночные дотации, возобновляемая энергия производится в конкурентных условиях с другими источниками энергии. Произведенные объемы будут использоваться как для собственных нужд предприятий, так и для поставок третьим лицам ", - сообщают в Ferrexpo.

Солнечные панели будут установлены на отвалах карьеров. Это позволит не занимать полезные площади и найти рациональное применение площадям, на которых расположены горные отвалы.

"Себестоимость такой электроэнергии уже сегодня значительно ниже, чем та, которую Ferrexpo сейчас покупает на энергорынке", - отметили в компании.

После реализации пилотного проекта Ferrexpo планирует перейти к полномасштабной замене закупки электроэнергии с энергорынка на производство возобновляемой энергии солнца.

Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых при выплавке стали.

Текущие производственные активы - Полтавский и Еристовский ГОК. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОК. В 2018 г. компания произвела 10,6 миллиона тонн железорудных окатышей.

Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тикером FXPO.