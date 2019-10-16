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Espreso.tvМирЭрдоган отказался от встречи с Пенсом: говорить буду только с Трампом

Эрдоган отказался от встречи с Пенсом: говорить буду только с Трампом


фото: reuters
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не будет проводить встречу с вице-президентом США Майком Пенсом, который объявил о своем визите в страну

Об этом Эрдоган сказал, отвечая на вопрос журналиста Sky News.

"Я не буду с ним разговаривать... Когда сюда приедет Трамп, тогда и поговорим", - отметил он.

По словам Эрдогана, члены делегации США должны говорить со своими визави.


Ранее сообщалось, что вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео отправятся в Турцию, чтобы обсудить прекращение наступления на сирийских курдов.

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