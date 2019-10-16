Эрдоган отказался от встречи с Пенсом: говорить буду только с Трампом

16 октября, 2019, 16:38

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не будет проводить встречу с вице-президентом США Майком Пенсом, который объявил о своем визите в страну

Об этом Эрдоган сказал, отвечая на вопрос журналиста Sky News.

"Я не буду с ним разговаривать... Когда сюда приедет Трамп, тогда и поговорим", - отметил он.

По словам Эрдогана, члены делегации США должны говорить со своими визави.

Turkey's president @RTErdogan tells @AlexCrawfordSky he will not speak with the US Vice President about a ceasefire in Syria during his visit - adding that he will only talk to President @realDonaldTrump .



Follow the latest world news here: https://t.co/l50mLoSc4w pic.twitter.com/o5NjsNzt2r - Sky News (@SkyNews) October 16, 2019



Ранее сообщалось, что вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео отправятся в Турцию, чтобы обсудить прекращение наступления на сирийских курдов.