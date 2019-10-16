Эрдоган отказался от встречи с Пенсом: говорить буду только с Трампом
16 октября, 2019, 16:38
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не будет проводить встречу с вице-президентом США Майком Пенсом, который объявил о своем визите в страну
Об этом Эрдоган сказал, отвечая на вопрос журналиста Sky News.
"Я не буду с ним разговаривать... Когда сюда приедет Трамп, тогда и поговорим", - отметил он.
По словам Эрдогана, члены делегации США должны говорить со своими визави.
Turkey's president @RTErdogan tells @AlexCrawfordSky he will not speak with the US Vice President about a ceasefire in Syria during his visit - adding that he will only talk to President @realDonaldTrump .- Sky News (@SkyNews) October 16, 2019
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Ранее сообщалось, что вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео отправятся в Турцию, чтобы обсудить прекращение наступления на сирийских курдов.
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