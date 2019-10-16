Дела Вилкула и Колесникова передали в суд

16 октября, 2019, 15:57

В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывших народных депутатов от фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова по подозрению в причинении государству миллионных убытков

Об этом сообщает пресс служба прокуратуры Днепропетровской области.

Отмечается, что уголовное дело в отношении Вилкула направлено в Днепропетровский районный суд, по Колесникову - в Октябрьский районный суд Днипра.

Вилкула подозревают в причастности к "хищению земель", когда он был руководителем Днепропетровской областной государственной администрации.

Подозревается, что Вилкул, когда возглавлял Днепропетровскую ОГА, обеспечил передачу в мае 2011 года ПАО "Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат" более 30 га земельных участков. Эта земля была коллективной собственностью колхоза-комбината "Катериновский" в Никопольском районе. Предположительно, это нанесло ущерб общественным интересам более чем на 12 млн гривен.

Более того, в 2012 году, Вилкул, по данным ГПУ, издал распоряжение об изменении целевого назначения 45 га, которыми владело ООО "Арт Лэнд". Он лично приказал председателю Днепропетровской РГА согласовать эту просьбу.

Компания должна была компенсировать за изменение целевого назначения 8,172 млн гривен, но заплатила всего 3 млн грн. Таким образом убытки от этого преступления составили 5 млн гривен

Колесников, по версии ГПУ, замешан в том, что когда он работал в Фонде государственного имущества, то "добился фактически приватизации ракетного завода, который уничтожен".