Что делать с боевиками "ЛНР" / "ДНР": Яременко назвал шаги к амнистии коллаборационистов, не причастных к убийствам

16 октября, 2019, 12:03

Украина не пойдет на амнистию тех, кто причастен к военным преступлениям, но должна определить на законодательном уровне, как поступать с коллаборационистами

Об этом заявил журналистам народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко, передает Еспресо.TV .

По словам народного депутата, амнистия является одним из ключевых и отдельным пунктом Минских договоренностей.

"Согласившись на невероятно неправильную тезис в Минских договоренностях-2, украинская власть и дипломатия во главе с президентом Порошенко предпринимала усилия для просмотра прочтения этого. И в Украине у нас принято законопроект, который несколько иначе объясняет амнистию, чем то, что заложено в Минских договоренностях -2. Там достаточно грубая фраза о том, что Украина обеспечит амнистию, недискриминации, непреследование для всех участников событий на Донбассе. Это не так. Мы не можем отбросить общий принцип права - неотвратимость наказания. для тех, кто совершили военные преступления, для тех, кто совершили преступления против человечности, для тех, кто причастны к убийствам, пыткам, Украина никогда не пойдет на амнистию ", - подчеркнул Яременко.

Он отметил, что в этом вопросе есть понимание с партнерами Украины в Европе по необходимости более четкой трактовки амнистии.

"В то же время, конечно, нам нужно двигаться в сторону принятия законов, которые позволят нам четко установить правовой статус людей, которые оставались на оккупированных территориях и в какой форме, не составляет состава преступления в соответствии с уголовным законодательством, но может подвергаться моральному осуждению и т.п., и нам делать с этими людьми. Или что делать с теми даже участниками незаконных вооруженных формирований, не причастны к убийствам, к обстрелов украинских территорий, не причастны к пыткам и т.д., и которые раскаялись ", - отметил нардеп.

На вопрос, как Украина будет устанавливать это, он ответил, что в этом вопросе существует международный опыт.

"Устанавливать это можно только на подконтрольной территории, для этого могут быть составлены отдельные процедуры в украинском законодательстве, предусматривающие как явку с повинной или признания своей вины, так и автоматическую отмену необходимости нести любые виды наказания или осуждения за то, что было осуществлено . То есть это определенные элементы и амнистии, и примирения ", - заявил Яременко.

Он вновь подчеркнул, что это не касается тех, кто причастен к убийствам, к крови.

"Закон об амнистии или существования амнистии в какой-то форме является одним из требований России в рамках мирного процесса, от которой Россия не уступит. Но мы надеемся, что трактовка, понимание амнистии как процесса помилования тех, кто признали свои преступления, и эти преступления не настолько тяжелыми, этот процесс, мне кажется, мы сможем описать способом, который будет приемлем для украинского общества и соответствовать общим нормам права ", - добавил нардеп.