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Espreso.tvОбществоБоевики в ОРДЛО провели перепись населения: предупреждали заранее и не требовали документов, - ОБСЕ

Боевики в ОРДЛО провели перепись населения: предупреждали заранее и не требовали документов, - ОБСЕ

На неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей боевики "ЛДНР" провели перепись населения

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 15 октября.

Отмечается, что   14 октября 12 человек из оккупированной Донетчины сказали наблюдателям, что приняли участие в переписи населения.

В центре переписи населения, которое расположено в учебном заведении в Горловке, 3 женщины и 2 мужчины, которые проводили перепись, сообщили Миссии, что люди, которые собирают данные для него, прошли обучение, и им выдавались буклеты с инструкциями.

Рядом с другим подобным заведением в Горловке 4 женщины сообщили Миссии, что перепись населения была хорошо проанонсированной в СМИ, и жители также получали SMS.

Также 14 октября в городе Голубовка и населенном пункте Лозовский (оккупированная Луганщина) двое жителей рассказали, что лица, которые проводят перепись населения, посетили их место жительства и не требовали никаких документов с целью сбора данных для переписи.

Напомним, перепись начали 1 октября, она продолжалась до 14 октября.

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