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Espreso.tvОбществоБез концертов в РФ: в Украине стартовал Национальный отбор на Евровидение-2020 с обновленными условиями

Без концертов в РФ: в Украине стартовал Национальный отбор на Евровидение-2020 с обновленными условиями

"Общественное" и СТБ начали прием заявок на участие в Национальном отборе Евровидения-2020

Об этом сообщает "UA: Общественное вещание".

Прием анкет начинается сегодня, 16 октября. Музыкальным продюсером Национального отбора остается Руслан Квинта. Креативная продюсер - Наталья Франчук. Ведущий прямых эфиров - Сергей Притула.

В этом году отбор будет проходить по обновленным правилам: в них внесены условия об ограничении выступлений конкурсантов в стране-агрессоре. Теперь участником Национального отбора может быть исполнитель или коллектив, который не осуществляет концертной деятельности на территории РФ с 2014 года, не планирует и не анонсирует ее во время конкурса и в финале Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины.

"Евровидение - особый песенный конкурс, он не только о музыке, это о возможности представить свою страну в мире. Поэтому для нас, как для Общественного вещателя Украины, важно организовать отбор совместно с СТБ таким образом, чтобы представителем Украины был не только талантливый и яркий артист, но и тот, кто полностью понимает эту ответственность, разделяет позицию и ценности украинского общества и готов соблюдать правила конкурса, тот, кто сможет лучше представить нашу страну на международной арене", - сказал председатель правления UA: Общественное вещание Зураб Аласания.

По словам управляющей директора телеканала СТБ Людмилы Семчук, целью является "сохранение имиджа Национального отбора как главного музыкального события, о котором говорит вся страна, конкурса с прозрачной системой голосования".

"После прошлогоднего финала мы серьезно задумались над тем, какие изменения необходимы для того, чтобы наша страна ежегодно присутствовала на Евровидении. Вместе с коллегами из Общественного мы провели ряд встреч, чтобы разработать все необходимые дополнения к правилам, и в этом году планируем уделить отбору представителя Украины особое внимание", - добавила Семчук.

В этом году финансовую поддержку победителю Национального отбора при подготовке, поездки и пребывания на конкурсе Евровидение предоставит "UA: Общественное вещание". Расходы на проведение кастинга и телевизионную часть Национального отбора берет на себя телеканал СТБ.

Другие пункты правил Национального отбора остались без изменений. Отбор будет состоять из трех этапов: всеукраинский онлайн-сбор анкет (продлится до 25 декабря), телевизионные полуфиналы (8 и 15 февраля) и финал, во время которого Украина назовет своего представителя на Евровидение-2020 (22 февраля).

Участниками конкурса могут быть как самостоятельные исполнители, так и коллективы в составе не более шести человек. Конкурсная песня должна быть оригинальной, продолжительностью не более трех минут, а ее текст не может содержать призывов политического, коммерческого или военного характера. К участию не допускаются песни, которые уже полностью или фрагментами публично исполнялись до 1 сентября 2019 года. Исключительные имущественные права на песню должны принадлежать участнику.

65-й международный песенный конкурс Евровидение-2020 состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в городе Роттердам, Нидерланды.

 

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