Арахамия заявил, что передал доказательства подкупа участников вече "Нет - капитуляции" в СБУ

16 октября, 2019, 19:33

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что передал в Службу безопасности Украины доказательства подкупа протестующих на акции против согласования "формулы Штайнмайера"

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Да, я вчера передал следователю (заявление), подписал бумагу. Это уже вторая за мой парламентский опыт: одна в ГБР, а вторая в СБУ", - заявил Арахамия.

Ранее, Давид Арахамия сказал, что некоторые участники акций против согласования "формулы Штайнмайера" якобы получают деньги за участие в митингах, но потом извинился перед теми, кого мог обидеть.