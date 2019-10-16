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Espreso.tvОбществоАрахамия заявил, что передал доказательства подкупа участников вече "Нет - капитуляции" в СБУ

Арахамия заявил, что передал доказательства подкупа участников вече "Нет - капитуляции" в СБУ

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что передал в Службу безопасности Украины доказательства подкупа протестующих на акции против согласования "формулы Штайнмайера"

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Да, я вчера передал следователю (заявление), подписал бумагу. Это уже вторая за мой парламентский опыт: одна в ГБР, а вторая в СБУ", - заявил Арахамия.

Ранее, Давид Арахамия сказал, что некоторые участники акций против согласования "формулы Штайнмайера" якобы получают деньги за участие в митингах, но потом извинился перед теми, кого мог обидеть.

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