Арахамия заявил, что передал доказательства подкупа участников вече "Нет - капитуляции" в СБУ
16 октября, 2019, 19:33
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что передал в Службу безопасности Украины доказательства подкупа протестующих на акции против согласования "формулы Штайнмайера"
Об этом сообщает РБК-Украина.
"Да, я вчера передал следователю (заявление), подписал бумагу. Это уже вторая за мой парламентский опыт: одна в ГБР, а вторая в СБУ", - заявил Арахамия.
Ранее, Давид Арахамия сказал, что некоторые участники акций против согласования "формулы Штайнмайера" якобы получают деньги за участие в митингах, но потом извинился перед теми, кого мог обидеть.
Читайте также
-
15 октября, 2019 Виталий Портников: Трампу не нужны друзья поневоле
-
-
13 октября, 2019 10 фактов о Дне защитника Украины
-
13 октября, 2019 Смелость, креативность, безжалостность - 5 книг о достижении успеха
-
10 октября, 2019 Виталий Портников: Очень маленький Путин
Читайте также
-
-
13 октября, 2019 10 фактов о Дне защитника Украины
-
13 октября, 2019 Смелость, креативность, безжалостность - 5 книг о достижении успеха