Жеваго обвиняет следователей ГБР в превышении полномочий и совершении ими должностного преступления

15 октября, 2019, 16:04

Пресс-служба Константина Жеваго призывает СМИ не тиражировать распространяемую властью в лице ГБР, искаженную и неправдивую информацию об объявлении Жеваго К.В. в национальный розыск из-за его якобы неявки без уважительной причины к следователю Государственного бюро расследований и не спекулировать недостоверными данными о ситуации, связанной с ликвидацией банка "Финансы и Кредит"

Распространенная информация не соответствует действительности и имеет целью манипуляцию общественным мнением для придания вида законности преследования Константина Валентиновича Жеваго.

Как сообщалось ранее, 27 сентября 2019 года Константин Валентинович не смог явиться в ГБР в связи с прохождением лечебных мероприятий за рубежом, где он находится до сих пор, о чем следователь был заблаговременно уведомлен с последующим предоставлением подтверждающих документов. Приведенные обстоятельства являются уважительной причиной в соответствии со статьей 138 Уголовно-процессуального кодекса Украины, поэтому все последующие процессуальные действия при отсутствии лица, находящегося на лечении за границей, являются незаконными до момента окончания указанных выше мероприятий.

По словам юридического консультанта Жеваго К.В., ситуация, сложившаяся с вызовом на допрос, заочным вручением подозрения, заявлением следователя (а не суда) об объявлении в всеукраинский розыск, пренебрегая законами Украины - это избирательное правосудие с элементами PR кампании нынешних органов досудебного расследование. "Это ничто иное, как фальсификация доказательств с целью проведения незаконных процессуальных действий: не предусмотренного законом "заочного" вручение подозрения, незаконного объявления в розыск (может быть объявлено только лицо, местонахождение которого неизвестно и только если оно не является к следователю без уважительной причины). Эти факты свидетельствуют о превышении полномочий следователями ГБР, то есть о совершении ими должностного преступления. С рынка было выведено более девяти десятков банков, деятельность многих из которых вызывала сомнения, но вопрос почему-то возник только к господину Жеваго не как к сотруднику банка, а как к его акционеру", - отметил консультант.

"В актуальной ситуации просматриваются элементы политического преследования. С подобного рода обвинениями органы досудебного следствия не решались делать представление о снятии с Жеваго К.В. депутатской неприкосновенности каденции Верховной Рады Украины прошлого созыва, понимая, что превратить деятельность коммерческого предприятия в уголовную статью законно, публично и прозрачно не получится ", - добавил юридический консультант.

Распространение ложной, искаженной и непроверенной информации о Жеваго К.В. является нарушением законодательства Украины, Конвенции о правах человека, нарушает его конституционные права и наносит ущерб его деловой репутации, что повлечет за собой гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность.