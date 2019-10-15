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Espreso.tvОбществоЗеленский уволил с военной службы экс-министра обороны времен Кучмы

Зеленский уволил с военной службы экс-министра обороны времен Кучмы


фото: news.pn
Спустя почти 45 лет службы экс-министра обороны, генерала Александра Кузьмука уволили с военной службы

Об этом сообщается на сайте президента.

Владимир Зеленский подписал указ об увольнении генерала Кузьмука с военной службы по возрасту с правом ношения военной формы одежды.

Кузьмук возглавлял Минобороны во времена президентства Леонида Кучмы с 11 июля 1996 по 24 октября 2001 и с 24 сентября 2004 по 3 февраля 2005. Во время первого пребывания на посту министра получил широкую известность после двух громких скандалов в связи с трагическими последствиями армейских учений.

В первом случае в апреле 2000 года запущенная с полигона в Черниговской области ракета класса "земля-земля" попала в жилой дом в Броварах Киевской области, в результате чего погибли три человека, пятеро получили ранения.

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