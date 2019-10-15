Зеленский подписал закон, который позволяет "прослушку" для НАБУ и ГБР

15 октября, 2019, 19:28

Соответствующая информация опубликована на сайте Верховной Рады.

"Возвращенный с подписью президента", - говорится в карточке законопроекта № 1009.

Закон предоставляет Национальному антикоррупционному бюро и Государственному бюро расследований право осуществлять прослушивание независимо от Службы безопасности Украины.

В то же время НАБУ и ГБР должны будут просить разрешение у Совета. Удалить эту норму депутаты при голосовании отказались, что дало повод критикам обвинить членов парламентского большинства в нежелании снимать с себя депутатскую неприкосновенность.

Законом, в частности, вносятся изменения в ряд статей Уголовного процессуального кодекса Украины, в законы "О судебной экспертизе", "О радиочастотном ресурсе Украины", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры" и другие.