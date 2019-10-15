 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский изменил состав СНБО

Зеленский изменил состав СНБО

Президент ввел в состав СНБО Алексея Данилова, Валерия Евдокимова и утвердил Владислава Бухарева

Соответствующий указ №752 / 2019 обнародован на сайте президента Украины.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Данилова Алексея Мячеславовича - Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины; Евдокимова Валерия Владимировича - Главу Службы внешней разведки Украины; утвердить в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины Бухарева Владислава Викторовича - заместителя Главы службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления службы безопасности Украины", - говорится в указе.

Вместе с тем сегодня Зеленский вывел из состава СНБО Александра Данилюка.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

15 октября, 2019 вторник

больше новостей

15 октября, 2019 вторник

14 октября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать