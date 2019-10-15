Зеленский изменил состав СНБО

15 октября, 2019, 15:55

Президент ввел в состав СНБО Алексея Данилова, Валерия Евдокимова и утвердил Владислава Бухарева

Соответствующий указ №752 / 2019 обнародован на сайте президента Украины.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Данилова Алексея Мячеславовича - Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины; Евдокимова Валерия Владимировича - Главу Службы внешней разведки Украины; утвердить в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины Бухарева Владислава Викторовича - заместителя Главы службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления службы безопасности Украины", - говорится в указе.

Вместе с тем сегодня Зеленский вывел из состава СНБО Александра Данилюка.