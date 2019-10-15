Излишне отдать в аренду или продать: правительство обязало УЗ, Укрпочту и Нафтогаз провести аудит имущества

15 октября, 2019, 12:58

Кабинет министров поручил НАК Нафтогаз Украины, Укрзализныци, Укрпочте и "другим ключевым центральным органам исполнительной власти" провести детальный анализ и аудит своих балансов, балансов дочерних предприятий и основанных ими субъектов хозяйствования

Об этом сообщает правительственный портал.

Согласно решению Кабмина, компании и органы власти должны определиться по поводу целесообразности содержания избыточного имущества с учетом стратегических планов развития.

"Имущество, которое будет определено как избыточное или непрофильное для деятельности, - продать или сдать в аренду по рыночной цене прозрачным образом через Прозорро. Продажи ", - сказано в сообщении Кабинета министров.