Всемирный день мытья рук: Супрун напомнила первоочередные правила гигиены в повседневной жизни
Об этом экс-глава МЗ Ульяна Супрун написала в Facebook.
"Сегодня Всемирный день мытья рук. Мы напоминаем о чистых руках не потому, что об этом никто не знает. Мы напоминаем, потому что люди склонны забывать, что простые привычки важны для здоровья и даже могут спасти жизнь", - говорится в ее сообщении .
Супрун подчеркнула, что гигиена рук касается исключительно всех, однако больше всего врачей и всех работников медицинских учреждений. По ее словам, несмотря на доступность современных методов дезинфекции, риски получения инфекции во время пребывания в медицинском учреждении остаются высокими и сегодня.
Отмечается, что чистые руки защищают от опасных болезней, уменьшают потребность в лечении антибиотиками и предотвращают распространение инфекций.
Не забывайте мыть руки обязательно:
- после возвращения с улицы домой
- до, во время и после приготовления пищи
- до и после ухода за больным
- после кашля, чихания, выдувания носа
- после посещения туалета
- после контакта с животными
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