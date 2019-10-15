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Espreso.tvОбществоВсемирный день мытья рук: Супрун напомнила первоочередные правила гигиены в повседневной жизни

Всемирный день мытья рук: Супрун напомнила первоочередные правила гигиены в повседневной жизни


фото: kherson-news
Люди склонны забывать, что простые привычки важны для здоровья и даже могут спасти жизнь

Об этом экс-глава МЗ Ульяна Супрун написала в Facebook.

"Сегодня Всемирный день мытья рук. Мы напоминаем о чистых руках не потому, что об этом никто не знает. Мы напоминаем, потому что люди склонны забывать, что простые привычки важны для здоровья и даже могут спасти жизнь", - говорится в ее сообщении .

Супрун подчеркнула, что гигиена рук касается исключительно всех, однако больше всего врачей и всех работников медицинских учреждений. По ее словам, несмотря на доступность современных методов дезинфекции, риски получения инфекции во время пребывания в медицинском учреждении остаются высокими и сегодня.

Отмечается, что чистые руки защищают от опасных болезней, уменьшают потребность в лечении антибиотиками и предотвращают распространение инфекций.

Не забывайте мыть руки обязательно:

  • после возвращения с улицы домой
  • до, во время и после приготовления пищи
  • до и после ухода за больным
  • после кашля, чихания, выдувания носа
  • после посещения туалета
  • после контакта с животными

 

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