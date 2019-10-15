Во Львове превращается в руины большой дворец культуры, который принадлежит государственному предприятию

15 октября, 2019, 17:33

Дворец культуры "ЛОРТА", который принадлежит ГК "Укроборонпром", длительное время играл одну из ключевых ролей в сфере культурной жизни города

Здесь регулярно проходили творческие вечера, концерты, выставки. При дворце работали многочисленные кружки, в частности танцевальный коллектив "Эстет" - призер международных конкурсов и фестивалей.

Дворец культуры является одним из крупнейших помещений для творчества детей и молодежи в Железнодорожном районе, его площадь составляет более 5,5 тыс. М2. Впрочем более 10 лет помещение не используется по назначению. Здесь больше не работает ни один коллектив художественной самодеятельности. В здании отсутствует отопление, деньги на ремонт не выделяются и с каждым днем "ЛОРТА" все больше приходит в упадок и превращается в руины. Это создает отрицательное эстетическое впечатление и реальную угрозу для жителей района. Об этом люди неоднократно подчеркивали на встречах с народным депутатом Украины Николаем Княжицким.

В свою очередь, нардеп направил депутатский запрос руководству государственного концерна "Укроборонпром" с предложением передать Дворец культуры "ЛОРТА" из государственной в коммунальную собственность города. По словам народного депутата, передача помещения в пользование общины позволила бы не только восстановить здание, но и возродить дворец как современный культурный центр. Обращение Николая Княжицкого поддержали и депутаты Львовского городского совета.

Однако руководство "Укроборонпрома" не поддержало инициативу народного депутата и отказало в передаче Дворца культуры в коммунальную собственность города. Об этом и.о. заместителя генерального директора государственного концерна сообщил нардепу в официальном ответе. Аргументировали отказ тем, что трудовой коллектив завода "ЛОРТА", на балансе которого находится учреждение культуры, отрицает передачу дворца городу.

"Львовский государственный завод "ЛОРТА" сообщил Государственному концерну "Укроборонпром", что трудовой коллектив и администрация предприятия категорически возражают против передачи дома культуры в коммунальную собственность.", - говорится в письме

По словам народного депутата Николая Княжицкого, вопрос приведения Дворца культуры "ЛОРТА" в надлежащее состояние является насущной необходимостью для жителей Железнодорожного района, поэтому вместе с местными депутатами он и в дальнейшем будет искать законные возможности, чтобы передать дворец в распоряжение общины города.

"Мы обязательно будем общаться с коллективом завода "ЛОРТА" и я убежден, что им также очень важно, чтобы дворец возродился, чтобы там снова появились детские коллективы, чтобы там кипела творческая жизнь. Что им, как и мне, обидно видеть, во что сегодня превращается уникальное сооружение. Что мы вместе не допустим его полного разрушения ", - отметил народный депутат.