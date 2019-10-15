В Италии набирает подписи петиция о запрете въезда российскому пропагандисту Соловьеву

15 октября, 2019, 17:50

Петиция с призывом не позволить российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву получить вид на жительство в Италии и запретить въезд в страны ЕС набрала более 80 тысяч подписей

Петиция появилась на сайте Change.org и обращена к итальянским властям.

Для дальнейшего рассмотрения петиция должна набрать 150 000 подписей.

Обращение с призывом "Итальянцы! Не позволяйте российскому "Геббельсу" получить итальянское гражданство" направлена во внимание органа местной власти итальянской провинции Комо, где Соловьев имеет недвижимость.

"Мы призываем итальянский народ отреагировать на тот факт, что один из "героев" режима Путина намерен получить итальянское гражданство. Этот человек своей агрессивной риторикой заставил многих молодых людей присоединиться к рядам частных военных армий и вести войну в таких странах, как Украина и Сирия ", - говорится в обращении.

В петиции указано, что на деньги, полученные от пропаганды, он приобрел две виллы у озера Комо и хочет там поселиться.

Поэтому, убежден автор петиции, Соловьева и других российских пропагандистов необходимо включить в "список Магнитского" и запретить въезд в ЕС.