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Espreso.tvОбществоВ США ученые создали новый прочный материал с помощью искусственного интеллекта

В США ученые создали новый прочный материал с помощью искусственного интеллекта

Ученым из Калифорнийского технологического института удалось создать без проведения экспериментов, но с помощью искусственного интеллекта материал, обладающий невероятной сжимаемостью и прочностью

Об этом сообщает Wiley Online Library.

"Дизайн метаматериалов опирается на большое количество экспериментов и метод проб и ошибок. Чтобы исправить это и сделать поиск новых соединений более систематическим, команда ученых из Калифорнийского технологического института создала искусственный интеллект, который использует процесс машинного обучения для предсказания свойств будущих материалов и программирования их структуры ", - зазанчилы ученые.

По словам ведущего автора работы, вдохновение к нему пришло при осмотре солнечных парусов. Он подумал о возможности создания такого материала, большую площадь которого можно было бы сжать в небольшой объем. Тогда, по его словам, мы могли бы создать велосипеды, зонты и множество других вещей, которые при желании можно сложить в карман.

Руководствуясь машинным обучением, ученые изготовили два алгоритма, которые вместе превращали хрупкие полимеры на легкие, восстановительные и суперсжимающиеся метаматериалы. Программу макромасштаба ученые настроили для разработки материалов с максимальной сжимаемостью, а микромасштаб предназначался для разработки соединений с высокой прочностью и жесткостью.

Как объясняют авторы работы, наиболее важным аспектом их исследования стал не конкретный созданный материал, а возможность достижения ранее неизменных областей материаловедения с помощью машинного обучения.

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Отмечается, что следующее поколение материалов должно быть адаптивным, многоцелевым. Это может быть достигнуто с помощью материалов и с доминирующей структурой (метаматериалы), которые используют новые геометрии для достижения беспрецедентных свойств и функциональности.

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