В США обсуждают вывоз из Турции ядерного оружия из-за нападения на курдов
Об этом сообщает The New York Times .
Как сообщается, представители Госдепа и Минэнерго США на прошлой неделе обсуждали этот вопрос. Отмечается, что фактически это оружие оказалось в заложниках у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - его вывоз с авиабазы де-факто будет концом американо-турецкого сотрудничества.
"Я думаю, это впервые, когда страна с ядерным оружием США буквально обстреливала артиллерией американские силы", - заявил на прошлой неделе Джеффри Льюис из некоммерческой организации James Martin Center, которая изучает вопросы нераспространения.
Напомним, из-за военной операции Турции в Сирии президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении санкций. Также президент США заявил, что он увеличил тарифы на импорт стали из Турции на 50 процентов и приостановил переговоры о торговле с Анкарой.
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